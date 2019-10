Autorităţile chineze au blocat accesul la aproximativ un sfert dintre site-urile străine de ştiri acreditate să transmită din ţară, potrivit unei noi analize citate de Variety.

Cei peste 850 de milioane de utilizatori de internet din China nu pot accesa 23% dintre cele 215 site-uri ale organizaţiilor media internaţionale care au jurnalişti în ţară. Dintre cele care publică în limba engleză, cea mai vorbită limbă străină în China, 31% sunt blocate.

Analiza a fost făcută de Foreign Correspondents’ Club of China (FCCC) şi GreatFire.org, grup nonprofit care monitorizează statusul site-urilor cenzurate în China.

„Multe dintre cele mai importante surse de ştiri globale şi naţionale nu sunt accesibile în China”, a transmis FCCC.

Între cele blocate se numără BBC, Bloomberg, The Economist, The Guardian, The Hindu, Le Monde, NBC, The New York Times, Reuters, The Wall Street Journal, Washington Post şi Yomiuri Shimbun.

FCCC a mai spus că, potrivit Ministerului de Externe, 536 de jurnalişti străini sunt acreditaţi să scrie în China.

China a interzis în urmă cu mai mulţi ani accesul la platforme precum Facebook, Twitter şi Google, deşi presa de stat şi oficiali ai Guvernului au conturi active pe aceste reţele blocate.

Potrivit agenţiei Xinhua, în China au fost înregistraţi, în luna iunie a acestui an, 854 de milioane de utilizatori de internet.

sursa: news.ro