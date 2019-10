La o zi după ce Bulgaria a fost lăudată de Comisia Europeană pentru reformele din justiție, sute de bulgari au protestat față de numirea în funcția de procuror general a unei persoane controversate, pe care ei o consideră marioneta elitei politice și a oligarhilor corupți.

Peste 1.000 de bulgari au marșăluit miercuri prin centrul Sofiei pentru a-și manifesta dezaprobarea față de singurul candidat la funcția de procuror general al Bulgariei. Cetățenii se îndoiesc că Ivan Gheșev ar duce cu adevărat un război împotriva corupției la nivel înalt.

Scandând „Gheșev este o rușine” și „Libertate”, protestatarii bulgari, care au organizat o serie de manifestații împotriva sa în ultimele luni, spun că așa-zisele elite politice și oligarhii corupți au colaborat, fiind în spatele nominalizării lui Gheșev, pentru a se asigura că infracțiunile lor nu vor fi cercetate.

