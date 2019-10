Cel puţin trei persoane au decedat, iar alte patru sunt date dispărute, în urma inundaţiilor devastatoare care au afectat nord-estul Spaniei, sudul Franţei şi nordul Italiei, informează Mediafax.ro

Regiunea spaniolă Catalonia s-a confruntat în ultimele zile cu a doua perioadă de precipitaţii torenţiale în decurs de doar două zile. În zona Arenys de Munt, un bărbat de 70 de ani a fost surprins de torenţi în timp ce încerca să-şi mute maşina.

Patru persoane sunt date dispărute după ce râul Francoli din nord-estul Spaniei a ieşit din matcă, iar mai multe clădiri şi vehicule au fost luate de ape.

Două persoane au murit în nordul Italiei din cauza inundaţiilor, iar autorităţile din regiunea Piemont au cerut declararea stării de urgenţă în zona Alessandria.

Inundaţii masive s-au înregistrat şi în zone din localităţile Narbonne Plage şi Béziers, unde mai multe vehicule au fost acoperite de apă.

Meteorologii au explicat că intemperiile au fost provocate de deplasarea unui front de aer rece spre zonele calde, fenomen meteo instabil care poarte numele de depresiune izolată de nivele înalte - DANA.

UPDATED: One dead, four missing after flash floods hit Catalonia. #SpainInEnglish https://t.co/L3x8BSxsrK pic.twitter.com/hSOU7Rk5w0

One man has died and two people are missing following torrential rains that caused flash floods in northeastern Spain, local officials said Wednesday https://t.co/wNczFIyYKD pic.twitter.com/uWUZcyhI5b