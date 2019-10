Treizeci şi nouă de cadavre au fost descoperite într-un camion, în noaptea de marţi spre miercuri la Grays, în Essex, în apropiere de Tamisa, la 25 de kilometri est de Londra, iar şoferul, un tânăr în vârstă de 25 de ani originar din Irlanda de Nord, a fost arestat sub acuzaţia de crimă, a anunţat poliţia britanică, relatează AFP şi Reuters.

Potrivit primelor elemente ale anchetei, camionul venea din Bulgaria şi a intrat în Regatul Unit la 19 octombrie, la Holyhead, un port situat pe coasta de vest a Marii Britanii, care deserveşte Irlanda.

Nicio precizare nu s-a făcut imediat cu privire la originea victimelor şi nici dacă acestea sunt migranţi.

Numeroşi migranţi au încercat să intre pe teritoriul Marii Britanii în ultimii ani, ascunzându-se în remorci de camioane sau la bordul unor ambarcaţiuni care traversează Canalul Mânecii.

ESSEX DEATHS: The bodies of 39 people have been found in a lorry container in Essex. A 25-year-old Northern Ireland man is arrested on suspicion of murder. @BBCMarkSimpson will have all the latest from Essex on @bbcnewsline throughout today. pic.twitter.com/AXaQMeEuzK