Starea de urgenţă a fost declarată în capitala Chiliană, Santiago, după o noapte de proteste violente. Locuitorii oraşului au ieşit în stradă din cauza creşterii preţului biletelor la metrou, relatează BBC.

Protestatarii, mulţi dintre ei elevi de liceu şi studenţi, au sărit peste turnicheţi şi au atacat mai multe staţii de metrou, incendiindu-le şi blocând traficul pentru mii de alţi locuitori ai oraşului.

Imaginile difuzate de televiziuni arată staţii distruse de flăcări, protestatari aruncând cu pietre înspre forţele de ordine şi atacând vehiculele acestora. Un autobuz a fost incendiat. Jandarmeria a acţionat folosind gaze lacrimogene şi bastoane împotriva protestatarilor.

Protestors in #Santiago , #Chile set fire to main electricity utility building owned by Enel and several other transit buildings in protests against various price hikes

Tulburările care afectează capitala sud-americană arată clivajul adânc care separă societatea chiliană, care deşi este una dintre cele mai bogate ţări din regiune, se confruntă cu o rată a sărăciei destul de mare. Protestele vin după o tensiune crescândă în rândul populaţiei care se plânge de costurile crescute şi crescânde ale vieţii, mai ales în Santiago, un oraş cu aproximativ şase milioane de locuitori.

A state of emergency has been declared in the Chilean capital of Santiago. The iconic Enel building is on fire amid massive protests. The state of Emergency could last up to 15 days according to the constitution.

