Preşedintele american, Donald Trump, a anunţat sâmbătă că renunţă la proiectul său, extrem de criticat, de a organiza un summit G7 la propria stațiune de golf din Miami, relatează Agerpres.

„Din cauza media şi a ostilităţii smintite şi iraţionale a democraţilor, nu mai luăm în considerare ca Trump National Doral din Maimi să găzduiască G7 în 2020. Demarăm căutarea unui alt loc, inclusiv Camp David eventual, imediat”, a scris președintele pe Twitter reacţionând la acuzaţiile de corupţie.

....Therefore, based on both Media & Democrat Crazed and Irrational Hostility, we will no longer consider Trump National Doral, Miami, as the Host Site for the G-7 in 2020. We will begin the search for another site, including the possibility of Camp David, immediately. Thank you!