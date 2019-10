Mii de pompieri au protestat marţi în capitala Franţei, Paris, nemulţumiţi de veniturile scăzute, iar forţele de ordine au fost nevoite să intervină cu gaze lacrimogene şi tunuri cu apă, informează France 24.

Potrivit aceleiaşi surse, manifestaţiile au început paşnic, însă situaţia a devenit tensionată după ce mai mulţi pompieri au încercat să blocheze o arteră a capitalei franceze, iar Poliţia a încercat să îi oprească.

#France: Firefighters protesting for better working conditions face police violence in #Paris #pompiers #Macron pic.twitter.com/cU56COXNE2