Mii de separatişti catalani furioşi au ieşit în stradă şi au încercat să blocheze aeroportul de la Barcelona, după condamnarea a nouă dintre liderii lor, luni, la pedepse cu închisoarea, găsiţi vinovaţi de tentativa de secesiune din Catalonia din 2017, relatează AFP.

După anunţarea pedepselor, cuprinse între nouă şi 13 ani de închisoare, adunări spontane au avut loc în metropola catalană, după care activişti s-au dus, la apelul mişcării anonime intitulate ”Tsunami democratic”, la aeroport pentru a-l bloca.

Poliţia antirevoltă a intervenit în mai multe rânduri împotriva unor activişti care încercau să pătrundă în terminal şi aruncau cu pietre şi pubele, a constatat AFP.

Poliţia a arestat un manifestant, iar 75 de persoane au fost rănite, potrivit serviciilor de urgenţă ale aeroportului, care nu au făcut precizări cu privire la gravitatea rănilor.

We filmed police hitting separatists for @BBCNews at Barcelona airport tonight. Violent scenes. Catalonia independence protests expected to intensify this week pic.twitter.com/00tA4nselD

În total 110 zboruri au fost anulate, potrivit administratorului aeroportului Aena, iar călători au fost nevoiţi săi părăsească autovehiculele pe autostradă, pentru a se duce la terminal pe jos, cu valizele.

În regiune, al cărei Guvern este în continuare controlat de către separatişti, activişti au blocat drumuri şi căi ferate.

”SĂ NE ASCULTE ÎN STRADĂ”

Mii de activişti s-au adunat luni noaptea în centrul Barcelonei, la o manifestaţie prevăzută de mai multe zile, strigând ”străzile vor fi întotdeauna ale noastre”. Ciocniri au avut loc între manifestanţi şi membri ai forţelor de ordine în apropierea sediului poliţiei, a constatat AFP.

Pro-independence protesters have congregated on Barcelona’s Via Laietana in front of the Spanish police headquarters pic.twitter.com/8lGr5rOdcg