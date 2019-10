Mai multe persoane - cel puţin cinci potrivit presei britanice - au fost înjunghiate vineri într-un centru comercial la Manchester, în nordul Angliei, iar un suspect în vârstă de aproximativ patruzeci de ani a fost reţinut, a anunţat poliţia, relatează AFP.

Suspectul a fost plasat în arest preventiv, a precizat poliţia pe Twitter. Potrivit postului Sky News, răniţii au fost preluaţi de salvatori.

Potrivit presei locale, centrul comercial Arndale, unde a avut loc incidentul, a fost evacuat.

#BREAKING : Manchester , England - Man arrested after a stabbing attack at the Arndale shopping centre - 5 people have been stabbed. Counter-terrorism police are investigating the attack.#Manchester



