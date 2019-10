O pereche de pantofi sport numiți „Pantofii Isus”, în valoare de 3.000$, au fost vânduți la doar câteva minute după ce au fost lansați online.

Adidașii conțin, după cum susține compania, apă sfințită din Râul Iordan în talpă, au fost sfințiți de un preot și au un crucifix pe șireturile de la pantoful drept.

Pe partea exterioară a pantofului este scris un verset din Biblie, Matei 14:25, iar pe limba acestuia a fost pictată o picătură roșie, care simbolizează sângele lui Iisus.

Citatul din Biblie face referire la momentul în care Isus a mers pe apă.

Directorul de vânzări al MSCHF, Daniel Greenberg, a declarat că brandul a fost „intrigat” de idea „culturii colaborărilor”.

The upcoming MSCHF x INRI Jesus Air Max 97 includes 60cc of holy water from the River Jordan.



