O persoană a fost arestată miercuri în urma atacului armat de la Halle, soldat cu doi morţi, a anunţat poliţia, relatează The Associated Press.

Poliţia nu oferă vreo informaţie despre persoana arestată şi anunţă că este pe cale ”să stabilizeze situaţia”. Mai multe focuri de armă s-au auzit, iar presupuşii autori au fugit de la faţa locului cu o maşină, au anunţat anterior forţele de ordine, care i-au îndemnat pe locitori să rămână în casă.

#BREAKING An alleged footage from the shooting in #Halle. Reports that the attacker/s had also fired shots into a kebab shop pic.twitter.com/ziDxCCAdwS