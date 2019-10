Preşedintele Ecuadorului, Lenin Moreno, a mutat reşedinţa guvernului ţării din capitala Quito în oraşul de coastă Guayaquil din cauza protestelor violente care au loc de mai mult timp în oraş, informează The Guardian.

În imagini se poate vedea cum protestatarii aruncă cu cocktailuri molotov şi pietre în clădirile autorităţilor publice. Mai multe clădiri au fost vandalizate şi prădate de protestatarii violenţi care au intrat în confruntări cu poliţia până târziu în noapte.

Nu e vorba de un protest din cauza unor nemulţumiri sociale în legătură cu o decizie a guvernului. Violenţele şi vandalismul arată că este un eveniment organizat politic pentru a destabiliza guvernul”, a declarat preşedintele ecuadorian într-o declaraţie la televiziunea publică, luni, alături de vicepreşedintele ţării, ministrul apărării şi de conducerea armatei.

Protestele au venit ca răspuns la măsura controversată a guvernului ecuadorian de a opri subvenţiile pe combustibil ca parte a unui pachet de reforme de austeritate mai larg. Preţurile la combustibil aproape s-au dublat după anunţarea eliminării subvenţiilor.

477 de persoane au fost arestate, 24 de poliţişti au fost răniţi şi un cetăţean a fost ucis după ce a fost lovit de o maşină, iar medicii nu au putut ajunge la el pentru a îi acorda primul ajutor pentru că ambulanţa nu s-a putut deplasa la faţa locului din cauza protestelor.

Deşi se bucură de sprijinul afaceriştilor şi armatei, popularitatea lui Moreno a scăzut sub 30%, deşi acesta se bucura de o cotă de încredere de 70% în 2017.

After declaring martial law, moving APC/mil pol through downtown #Quito last night the #Ecuador gov was unable to defuse protests against IMF reforms pushed by @Lenin. In the outskirts of the capital, people pushed back the military and burned APC to open the road access to Quito https://t.co/nNa9hvdUzt