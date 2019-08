Cel puţin nouă persoane au murit, iar alte 16 au fost rănite într-un atac armat desăşurat în Dayton, Ohio, au informat duminică autorităţile americane, adăugând că investighează incidentul, relatează site-ul postului BBC.

Potrivit Poliţiei din Dayton, Ohio, autorul atacului a murit în urma incidentului armat, potrivit mediafax.ro

Asistentul şefului poliţiei, Matt Carper, a declarat pentru reporteri că ofiţerii au reuşit să îl doboare pe atacator.

"Oamenii noştri sunt foarte bine antrenaţi pentru o astfel de situaţie", a declarat acesta.

Poliţia a fost anunţată că un astfel de incident este în desfăşurare în jurul orei locale 01.00, în faţa unui bar din districtul Oregon, Ohio.

Victimele au fost transportate de urgenţă la spitale, a informat presa.

"Am avut ofiţeri în apropiere şi au reuşit să răspundă la timp şi să pună capăt incidentului", a informat Departamentul de Poliţie din Dayton.

Incidentul a avut loc la doar câteva ore de atacul armat din El Paso, Texas, în urma căruia alte 20 de persoane au murit.

Autorităţile cer ajutorul martorilor.

There was just at terrorist attack out here in Dayton OH. Oregon district. White man in all black with an AR just opened fire for 30 seconds straight, Killing or injuring 10-20 people.



It's just hella people laid out on the ground pic.twitter.com/PeIBQRz005