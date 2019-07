Ministrul de Interne, Nicolae Moga, a anunţat marţi că îşi dă demisia din funcţie pe fondul scandalului de la Caracal, după doar şase zile de la numirea sa în funcţie şi depunerea jurământului.

„În urma unei discuţii pe care am avut-o cu premierul am decis să mă retrag din funcţia de ministru de Interne. Retragerea din această demnitate trebuie văzută ca un nou început pentru minister. Toate aceste cercetări vor continua. Am încredere în oamenii oneşti şi profesionişti din minister. Îi mulţumesc doamne premier pentru încredere şi trebuie ca astfel de evenimente să nu mai fie posibile pe viitor”, a spus Nicolae Moga.

Nicolae Moga, a depus, miercuri, jurământul în funcţia de ministru al Afacerilor Interne.

Preşedintele Klaus Iohannis, premierul Viorica Dăncilă şi membri ai Executivului se vor reuni, marţi ora 13.00, la Cotroceni, în şedinţa CSAT, pentru a analiza raportul MAI şi date cu privire la crimele din Caracal.

Şeful statului a declarat duminică că va fi o discuţie foarte serioasă asupra aspectelor legate de cazul din Olt, precizând că Guvernul ar trebui să analizeze dacă nu cumva este autorul moral al tragediei.

„Nu mă voi pronunţa pe detaliile acestui caz până la finalizarea anchetei şi a rapoartelor pe care le vom discuta, în mod foarte serios, în CSAT. În mod normal, însă, nu ar fi trebuit să ajungem să discutăm un asemenea caz în CSAT. Şi resping abordarea politicianistă propusă de Guvernul României, care ar trebui să se gândească dacă nu cumva este autorul moral al acestei tragedii”, a afirmat Klaus Iohannis.

Preşedintele Iohannis a mai spus că va cere, în CSAT, premierului şi miniştrilor de Interne şi Justiţiei să găsească soluţii concrete.

„Există soluţii. La CSAT voi cere prim-ministrului, ministrului Justiţiei şi ministrului de Interne să identifice soluţii concrete, inclusiv dacă se impune, de modificare a legilor şi a procedurilor. În urma repetatelor intervenţii asupra legislaţiei penale şi procesuale penale, precum şi în contextul ultimelor acţiuni ale noilor instrumente inventate de PSD, s-a ajuns în situaţia în care cooperarea dintre poliţişti şi procurori se face deficitar, iar cel care suferă este cetăţeanul român. Dacă autorităţile nu au instrumente legale clare pentru combaterea eficientă a criminalităţii, acest lucru trebuie rezolvat rapid! Aceasta nu scuză şi nici nu justifică însă atitudinea celor implicaţi!”, a completat şeful statului.

Tot duminică, premierul Viorica Dăncilă a anunţat că urmează să prezinte ministrul de Interne Nicolae Moga raportul detaliat al celor întâmplate în cazul din Caracal.Cu o zi înainte, şeful Executivului a declarat că va cere în şedinţa CSAT de marţi să fie prezentat un raport „minut cu minut şi decizie cu decizie”, în cazul crimei din Caracal, începând cu momentul primului apel la 112 al Alexandrei.

Ionel-Sorinel Vasilca, director al STS, a anunţat, luni, că a înaintat preşedintelui Klaus Iohannis, demisia sa din funcţie. Demisia a fost înaintată pentru a nu afecta prestigiul instituţiei, a spus acesta.

Totodată, preşedintele Klaus Iohannis a luat act de demisia şefului STS.

Referitor la subiect, premierul a transmis, luni, că demisia directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale trebuia să vină încă din prima zi, după gestionarea defectuoasă a situaţiei din Caracal. Ea a afrimat că Sorinel Vasilca a dat dovadă de aroganţă, vorbind despre prejudiciile de imagine aduse instituţiei.

Alexandrei, fata de 15 ani sechestrată, violată şi ucisă la Caracal, a apucat să sune de 3 ori de pe telefonul agresorului, la 112. Poliţia a acuzat STS că a oferit târziu date legate de localizarea acesteia.

Luiza Melencu (18 ani) a dispărut în luna aprilie 2019, după ce a luat o maşină de ocazie. În acelaşi mod a dispărut Alexandra Măceşanu (15 ani). Suspectul a fost identificat abia vineri, după ce Alexandra a sunat de 3 ori la 112 pentru a-şi anunţa răpirea.

Suspectul principal din Caracal, Gheorghe Dincă, şi-a recunoscut, duminică, ambele crime, atât în cazul Alexandrei, cât şi al Luizei, a declarat avocatul din oficiu al bărbatului, pentru MEDIAFAX.

Procurorii au extins cercetările în cazul Dincă Georghe pentru omor calificat, au anunţat procurorii DIICOT duminică seara.

Mediafax