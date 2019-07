Etiopia a plantat peste 353 de milioane de copaci în 12 ore luni, ceea ce este conform oficialilor un record mondial, informează CNN.

Acţiunea a făcut parte dintr-o campanie mai largă de protejare a mediului numită „Moştenirea Verde”, coordonată de prim-ministrul Abiy Ahmed.

Milioane de cetăţeni au fost invitaţi să participe la această provocare iar în primele şase ore, Ahmed a informat pe Twitter că în jur de 150 de milioane de copaci au fost plantaţi.

„Suntem la jumătatea drumului spre obiectivul nostru”, a declarat el încurajând cetăţenii să continue eforturile. După ce perioada de 12 ore s-a încheiat, premierul a anunţat pe Twitter că Etiopia nu doar şi-a „îndeplinit obiectivul comun al #MoşteniriiVerzi”, chiar l-a depăşit.

În total, au fost plantaţi 353,633,660 de copaci au fost plantaţi, a precizat ministrul pentru inovaţiie şi tehnologie, Getahun Mekuria.

În 2017, India a stabilit recordul mondial prin plantarea a 66 de milioane de copaci în 12 ore de către 1,5 milioane voluntari.

Conform Farm Africa, o organizaţie care contribuie la eforturile de reîmpădurire în estul Africii, mai puţin din 4% din suprafaţa Etiopiei este împădurită, faţă de 30% la sfârşitul secolului 19.

