O persoană necunoscută a deschis focul asupra participanților la un festival stradal, din orașul New-York. Potrivit bilanțului preliminar, 11 persoane au fost rănite, iar cel puțin una a murit.

New York Post scrie că toate persoanele rănite au fost transportate la spital, iar poliția interprinde măsuri speciale de identificare a atacatorului. La moment, au găsit doar arma din care acesta a tras.

Atacul a avut loc duminică, 28 iulie, iar inițial se anunțase despre cel puțin 7 victime.

Hey @RepJeffries, JUST NOW, THERE ARE 7 PEOPLE SHOT, 2 LIKELY TO EXPIRE AT HEGEMAN AVE X CHRISTOPHER ST. INSTEAD OF BEING BUSY WITH IMPEACHMENT, CLEAN UP YOUR DISTRICT. pic.twitter.com/neQxmpCbD3