Lungmetrajul „Spider-Man: Far From Home”, regizat de Jon Watts, a devenit al 40-lea film care a generat încasări de peste 1 miliard de dolari.

Producţia distribuită de Sony, al şaptelea film al francizei şi al 23-lea Marvel, a generat, la nivel nord-american, încasări de 333 de milioane de dolari şi de 672 de milioane de dolari, la nivel internaţional, potrivit Variety.

„Spider-Man: Far From Home” îl are în centru pe Peter Parker, care, în timp ce studiază în Europa, este recrutat să salveze lumea. Din distribuţie fac parte Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Samuel L. Jackson, Zendaya, Cobie Smulders, Jon Favreau, Jacob Batalon şi Marisa Tomei.

„Skyfall” (2012) este producţia Sony cu cele mai mari încasări - 1,11 miliarde de dolari - clasată pe locul 25 în clasamentul general. „Spider-Man: Far From Home” este al doilea, după ce a depăşit „Jumanji: Welcome to the Jungle” (963 milioane de dolari).

Filmul cu cele mai mari încasări din istorie este „Avengers: Endgame”, cu 2,79 miliarde de dolari.

