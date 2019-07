Cel puţin opt persoane au murit, iar alte zeci au fost rănite în urma a două cutremure de suprafaţă produse sâmbătă dimineaţă în statul Filipine, relatează BBC News online.

Cutremurele, de 5,4, respectiv 5,9 grade, s-au produs în provincia Batanes, situată în nordul statului Filipine, la adâncimea de doar zece kilometri.

Potrivit bilanţului preliminar, cel puţin opt persoane au murit, iar alte aproximativ 60 au fost rănite în urma seismelor.

Autorităţile nu au emis alerte privind riscul unor valuri tsunami.

Eight people are now confirmed dead after two strong earthquakes struck Batanes early this morning. CNN Philippines speaks with Office of Civil Defense Executive Director Usec. Ricardo Jalad for updates #NewsroomWeekend https://t.co/msCLmwV0u6 pic.twitter.com/YBCAndFFSC