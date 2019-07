La scurt timp după ce motorul a pornit, prototipul rachetei „Starship” a fost cuprins de flăcări, astfel că SpaceX a anulat prima încercare de lansare, testul având loc la sediul companiei din Texas, Statele Unite, informează CNBC.

Racheta prototip nu s-a ridicat de la sol, după cum a observat şi inginerul SpaceX Kate Tice. Motorul rachetei a pornit, dar prototipul nu s-a mişcat, acesta fiind cuprins de flăcări în doar câteva secunde. Scopul misiunii era de a trimite racheta într-un zbor scurt, de aproape 20 de metri în aer, scrie CNBC.

Cunoscut drept „Starhopper”, prototipul este o versiune a rachetei Starship. Racheta companiei SpaceX, care are în dotare un propulsor imens numit „Super Heavy”, este construită cu scopul de împlini visul lui Elon Musk de a transporta în jur de 100 de persoane pe alte planete, precum Marte.

SpaceX tried to launch their Mars Starhopper prototype, but the test ended in flames pic.twitter.com/bm2BVciK40