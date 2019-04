Natalia Fileva, coproprietara uneia dintre cele mai mari companii aeriene din Rusia, a murit după ce avionul său s-a prăbușit în Germania. Accidentul aviatic a avut loc în apropiere de Frankfurt, a anunțat compania S7 Airlines, pe care Fileva o deținea.

În vârstă de 55 de ani, Natalia Fileva se afla la bordul unei aeronave cu șase locuri. Avionul s-a prăbușit, duminică, la ora locală 15:30, pe un câmp din apropierea localității Erzhausen, situată la 10 kilometri sud de Frankfurt, scrie Libertatea.

Potrivit RT, aeronava privată decolase de la Cannes și avea cel puțin trei persoane la bord, printre care și pilotul.

Pilotul se aflase în legătură cu controlorii de trafic aerian și începuse abordarea vizuală pentru aterizare. Potrivit Flightradar24, avionul a dispărut de pe radar, cu opt minute înainte impact.

O mașină a Poliției, trimisă la locul accidentului, a fost lovită frontal de un alt autoturism. Trei polițiști au fost grav răniți, iar celelalte două persoane din cealaltă mașină au murit pe loc.

🇩🇪 ✈️ — JUST IN: #BREAKING: A Plane crashes in #Germany 🇩🇪 , killing 3. More info soon