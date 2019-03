Circa 100 de soldaţi ruşi şi zeci de tone de echipamente au ajuns în Venezuela cu două avioane militare.

Aeronavele au plecat de la Moscova vineri şi au făcut o escală în Siria, înainte să ajungă la Caracas.

Potrivit presei de opoziţie, în fruntea detaşamentului rusesc se află chiar şeful statului major al trupelor de uscat, scrie Digi24.

Nici oficialii din Venezuela, nici cei ruşi nu au dat detalii despre această misiune. Dar Associated Press şi BBC au notat că sosirea soldaţilor ruşi are loc în contextul susţinerii pe care Vladimir Putin i-o oferă lui Nicolas Maduro.

More Russian soldiers unload in #Venezuela to help prop up Pres. #Maduro. The Ilyushin IL-62M is used to carry military personnel and frequently flies troops from #Russia to Syria -- indeed it stopped in #Syria on its way from Russia to #Caracas. pic.twitter.com/YfU2SnZacJ