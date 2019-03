Un american a folosit echipamentul companiei de telefonie la care lucrează pentru a salva viața unei pisici care de 12 ore rămăsese blocată în vârful unui stâlp. Aplaudat de martorii scenei și lăudat de internăuți, angajatul a fost sancționat de șefi, scrie ziare.com.

Incidentul neobișnuit s-a petrecut sâmbăta trecută, în Port Richmond, Pennsylvania. Maurice German, angajat la compania Verizon, a fost rugat de cineva să salveze pisica refugiată pe stâlpul de telefonie, iar bărbatul a acceptat, relatează Daily Mail.

Maurice a utilizat echipamentul din dotare, iar martorii au filmat operațiunea de salvare și l-au aplaudat. Pisica s-a întors în brațele stăpânului, vie și nevătământă.

În ciuda laudelor primite și a gestului nobil făcut, conducerea companiei Verizon a anunțat că Maurice este suspendat pentru 15 zile, pentru că a folosit vehiculele și echipamentul într-o zonă și pentru un scop care nu intrau în atribuțiile lui.

"Avem obligația și răspunderea de a menține siguranță și sănătatea angajaților și clienților noștri, atunci când operam undeva (...) Din păcate, deși scopul urmărit de angajatul nostru a fost admirabil, el a pus în pericol viața lui și a celor din jur", a mai precizat conducerea companiei.

În replică, pe Internet a fost organizată o colectă publică menită să-i compenseze lui Maurice banii pierduți prin cele 15 zile de suspendare din activitate, iar în mai puțin de o zi s-a strâns deja jumătate din sumă.

“Momma” the cat is rescued in Port Richmond after a long ordeal. See how the community came together to get it done on #CBS3 at 11. (📹= Amanda Boyce) pic.twitter.com/N2hlGoQGNC