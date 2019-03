Elicopterele de salvare au evacuat pasagerii unei nave de croazieră de lux, care a suferit o problemă la motor sâmbătă în largul coastei de vest a Norvegiei, au anunţat poliţia şi salvatorii, relatează Reuters.

Serviciul de salvare maritimă a declarat că nava Viking Sky, cu aproximativ 1300 de pasageri şi echipaj la bord, a trimis un semnal S.O.S întrucât plutea în derivă spre ţărm, scrie Mediafax.

Echipajul a reuşit mai târziu să repornească un motor, iar nava se afla la o distanţă de aproximativ 2 km de ţărm, deşi pasagerii erau consideraţi a fi în siguranţă, evacuarea trebuie să continue, au anunţat echipajele de salvare.

A cruise ship with engine problems sent a mayday call off Norway's western coast, then began evacuating its 1,300 passengers and crew amid stormy seas and high winds in a high-risk helicopter rescue operation. https://t.co/gWgMPNU3VC pic.twitter.com/Gh3upknveD

Pasagerii au fost ridicaţi unul câte unul de pe puntea navei şi transportaţi cu elicopterul într-un sat situat la nord de oraşul Molde, pe coasta de vest a Norvegiei.

All news outlets can use this. The aftermath of a door being blown in after a massive wave hit the #vikingsky ⁦@CNN⁩ ⁦@BBCBreaking⁩ ⁦@SkyNews⁩ ⁦@CBSNews⁩ ⁦@NBCNews⁩ ⁦@ABC⁩ pic.twitter.com/TLnIWUHVGj