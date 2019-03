Sute de tineri au răspuns la un apel lansat pe platformele sociale şi s-au adunat în Alexanderplatz, o piaţă mare din centrul Berlinului, unde s-a produs o încăierare în masă, a anunţat vineri poliţia din capitala Germaniei, informează dpa, potrivit agerpres.

„În jur de 400 de oameni s-au adunat în piaţă la începutul serii de joi”, a precizat un purtător de cuvânt al poliţiei. Potrivit informaţiilor deţinute de poliţie, majoritatea dintre ei erau tineri sau adulţi tineri.

Altercaţia care a avut loc a implicat în jur de 50 de persoane, care au început să se îmbrâncească şi să se lovească cu picioarele, folosind şi spray-uri cu piper.

Just another Thursday on Alexanderplatz: mass brawl by teenagers belonging to Arab clans organised and advertised on social media (50 cops cleared the square, several people injured): https://t.co/3innhagv9x