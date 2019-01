Cel puțin 21 de oameni au murit, iar alți aproximativ 71 sunt răniți în Mexic, după ce o conductă de carburant spartă a explodat vineri noaptea.

Potrivit BBC News, bilanţul provizoriu a fost confirmat de guvernatorul statului mexican Hidalgo, Omar Fayad.

Într-o transmisie TV din Tlahuelipan, în apropierea rafinăriei Tula, la nord de Ciudad de Mexico, se văd flăcările şi se aud strigătele de ajutor.

