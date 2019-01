Premierul britanic Theresa May a dat asigurări, miercuri, că ţara sa va părăsi Uniunea Europeană la 29 martie şi că blocul comunitar va lua în considerare extinderea perioadei de negociere aferente articolului 50 numai dacă există un plan alternativ de ieşire credibil, transmite Reuters.

„Politica guvernului este aceea că părăsim Uniunea Europeană pe 29 martie. Dar UE va extinde articolul 50 numai dacă în realitate este clar că există un plan care să se îndrepte către convenirea unui acord”, a declarat May în parlamentul britanic, a doua zi după respingerea masivă de marţi seara din Camera Comunelor a acordului negociat de guvernul său cu Bruxelles.



Ea a adăugat că sprijinul pentru guvernul său cu ocazia supunerii la vot, miercuri seară, a moţiunii de cenzură depuse de opoziţia laburistă îi va permite Regatului Unit să găsească o cale către Brexit.



Potrivit şefei executivului britanic, cel mai rău lucru pe care Marea Britanie l-ar putea face acum este convocarea de alegeri naţionale, ceea ce ar însemna amânarea Brexit-ului.



Theresa May s-a declarat încrezătoare că guvernul său va ieşi câştigător în urma supunerii la vot a moţiunii de cenzură prezentate de liderul opoziţiei laburiste Jeremy Corbyn, după ce parlamentul a respins masiv acordul negociat de Londra şi UE.



„Cred că alegerile sunt cel mai rău lucru pe care l-am putea face, ele ar adânci divizarea atunci când avem nevoie de unitate, ar aduce haos când avem nevoie de certitudine şi ar duce la amânări când trebuie să avansăm”, a afirmat May în Camera Comunelor.



De partea sa, liderul opoziţiei laburiste Jeremy Corbyn a apreciat că guvernul condus de Theresa May este un ''guvern zombi'' şi a subliniat că executivul ar trebui să convoace noi alegeri.



„Dacă un guvern nu îşi poate trece legile prin parlament, el trebuie să se adreseze ţării pentru un nou mandat. Nu există niciun dubiu că acesta este, într-adevăr, un guvern zombi”, a spus Corbyn.



Comisia Europeană a precizat miercuri că liderii Uniunii Europene ar putea decide să extindă termenul de 29 martie pentru ieşirea Marii Britanii din blocul comunitar în cazul în care Londra furnizează un motiv valid pentru o astfel de cerere.



„Marea Britanie nu a solicitat o prelungire. Dacă va exista o cerere de prelungire din partea Marii Britanii în care să fie prezentate motivele unei astfel de prelungiri, va trebui ca UE27 să ia o decizie în unanimitate”, a declarat într-o conferinţă de presă purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Margaritis Schinas.



Acelaşi purtător de cuvânt, citat de agenţia EFE, a precizat că UE nu va renegocia acordul convenit cu Londra şi respins marţi de Camera Comunelor.



Totuşi, negociatorul-şef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, a evocat miercuri în Parlamentul European posibilitatea renegocierii declaraţiei politice privind viitoarea relaţie dintre UE şi Regatul Unit. Potrivit lui Barnier, Consiliului European (ce reuneşte şefii de stat sau de guvern din ţările UE) „mereu a spus că dacă Regatul Unit îşi schimbă în viitor liniile roşii şi ia decizia de a avea ambiţia să meargă dincolo de un simplu acord de liber schimb, atunci UE va fi pregătită imediat să ia în calcul această evoluţie şi să dea un răspuns favorabil”, a declarat negociatorul-şef al UE.



Întrebat despre declaraţia lui Barnier, Margaritis Schinas a refuzat să comenteze declaraţiile politice date în ultimele ore.