Trei bărbați polonezi de extremă dreapta sunt suspectați și judecați pentru explozia unui centru cultural maghiar din Ucraina, în februarie 2018. Ei sunt acuzați de promovarea fascismului, punerea în pericol a vieții sau a proprietății și finanțarea terorismului, transmite libertatea.ro.

Unul dintre aceștia, Michal Prokopowicz, de 28 de ani, care e și principalul suspect în acest caz, spune că planul lor era să însceneze un atac al naționaliștilor ucrainieni și că instrucțiunile și fondurile au venit prin intermediul unui jurnalist german care avea legături cu Rusia și cu partidul de dreapta al Germaniei (AfD), o formațiune politică anti-imigrație. Prokopowicz a dezvăluit luni, 14 ianuarie, în fața judecătorilor unui tribunal din Cracovia, Polonia, că jurnalistul german se numește Manuel Ochsenreiter, în vârstă de 42 de ani, care are legături cu activiștii polonezi de dreapta, printre care Mateusz Piskorski, fondatorul partidului pro-rus al schimbării (Zmiana), arestat în 2016, sub suspiciunea de spionaj pentru Rusia și China.

În ultimele luni, jurnalistul german a fost consilierul lui Markus Frohnmaier, membru al Parlamentului german, Bundestag, din partea AfD, un susținător puternic al ridicării sancțiunilor Uniunii Europene (UE) impuse Rusiei pentru agresiunea sa în Ucraina. De asemenea, în decembrie 2018, Ochsenreiter a vorbit la un eveniment de la Chișinău la care a participat președintele Republicii Moldovei, Igor Dodon, un apropiat al Rusiei.

Prokopowicz a fost judecat alături de alți doi suspecți – Tomasz Szymkowiak, de 25 de ani, și Adrian Marglewski, de 22 de ani. Cei doi sunt acuzați de efectuarea directă a atacului cu bombă. Ochsenreiter le-ar fi dat instrucțiuni pentru atacul din 4 februarie 2018, asupra sediului Asociației Culturale Ungare din Ujgorod, capitala unei regiuni vestice din Ucraina. Nimeni nu a fost rănit, în atacul de anul trecut, dar incidentul a accentuat relațiile deja tensionate dintre Budapesta (Ungaria) și Kiev (Ucraina), pe tema unui proiect de lege privind educația în limbile minorităților din Ucraina. Mai mult de 100.000 de etnici maghiari locuiesc în Zakarpattia, cea mai vestică regiune a Ucrainei, mai ales în orașe și sate din apropierea graniței cu Ungaria.

