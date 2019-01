Primarul marelui port polonez Gdansk, Pawel Adamowicz, a fost atacat duminică seară de un necunoscut care l-a lovit de mai multe ori cu un obiect ascuţit, au informat media locale, citând martori, transmite AFP.

"Pacientul este în viaţă", le-a declarat jurnaliştilor în jurul orelor 02.00, chirurgul care l-a operat, Tomasz Stefaniak, la spitalul universitar din Gdansk, adăugând că "starea acestuia este foarte, foarte gravă" şi că "următoarele ore vor fi decisive", scrie agerpres.ro.

Pawel Adamowicz a fost "grav rănit la inimă şi are alte răni la diafragmă şi la organele din cavitatea abdominală", a precizat el, înainte de a cere ca lumea să se roage pentru acesta. Rănitul a primit prin transfuzie 41 de unităţi de sânge.

Preşedinte (primar) al oraşului Gdansk cu începere din 1998, Pawel Adamowicz, 53 de ani, a fost reanimat la locul incidentului, după care a fost transportat cu ambulanţa la spitalul universitar.

