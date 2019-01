Europa are nevoie de SUA pentru a băga spaimă în inamici, scrie Die Welt. Doar americanii sunt în măsură să dea un răspuns proporțional cu amenințarea nucleară a Rusiei, consideră Oliver Thränert, șeful think tank-ului de pe lângă Center for Security Studies (CSS) din Zurich și cercetător principal al German Institute for International and Security Affairs de la Berlin.

În articolul său pentru ziarul german Die Welt, el scrie că dezbaterea despre rolul armelor nucleare pentru securitatea europeană va fi importantă în politica germană în 2019.

În vara acestui an expiră Tratatul INF privind eliminarea rachetelor cu rază medie și scurtă și, odată cu el, un element important a bazei securității europene.

Thränert susține că Rusia încalcă acest tratat prin dezvoltarea și implementarea noii rachete de croazieră SCC-8 (9M729) capabilă să transporte încărcătură nucleară. Astfel, Moscova vizează ținte aflate la mare distanță în teritoriul NATO, inclusiv în Germania.

Cu toate acestea, replica SUA privind desfășurarea în Europa a noilor sisteme de arme nucleare la sol nu este un pas obligatoriu, subliniază autorul. Totuși, Europa trebuie să mențină și să consolideze implicarea sa în potențialul nuclear – adică, desfășurarea de arme nucleare americane pe teritoriul partenerilor europeni ai Alianței și capacitatea de a le folosi în caz de război de la bordul propriilor avioane, crede șeful think tank-ului elvețian.

În același timp, nu trebuie să uităm că printre obiectivele Moscovei se află și slăbirea politică a Alianței, spune Thränert. Prin urmare, el consideră că este necesar să se declare în mod deschis, clar și detaliat despre toate măsurile militare, să se mențină coeziunea alianței și „controlul armelor pentru stabilizarea intimidării” – ori de câte ori este posibil.

Din punctul de vedere al politologului, „ar fi absolut inadecvat să fugim de subiectul armelor nucleare – după modelul anilor 1980 – de teama unor noi dispute legate de producția de arme. Dimpotrivă, avem nevoie de un dialog clar, care să prevină apariția panicii. Este necesar să se explice că motivul încetării Tratatului INF este încălcarea sa de către partea rusă”, afirma Thränert.

Acest lucru este necesar chiar dacă administrația Trump nu se dovedește a fi un susținător al controlului armelor sau al altor acorduri internaționale, insistă el.

Potrivit autorului articolului, „cel mai important lucru este să menținem coeziunea alianței. Prin urmare, deși ar fi de preferat să se evite desfășurarea de noi rachete nucleare americane în Germania și în alte țări europene ale NATO, acest lucru nu poate fi exclusă din start. Este destul de posibil ca Polonia și unele state din Europa de Est să primească cu bucurie sisteme de arme nucleare americane pe teritoriul lor. Dacă Germania se va opune acestor țări, Berlinul se va trezi izolat în NATO, relațiile bilaterale cu Polonia și alte popoare est-europene vor fi răcite, iar unitatea NATO va fi amenințată”.