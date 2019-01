Jim Yong Kim şi-a prezentat demisia din funcţia de preşedinte al Băncii Mondiale, scrie mediafax.ro.

Conform surselor The Guardian şi Financial Times, Jim Yong Kim a luat decizia de a demisiona pentru a se angaja în sectorul privat. "Este vorba de o decizie de natură personală", a declarat un oficial, sub protecţia anonimatului.

În mod normal, cel de al doilea mandat de cinci ani al lui Jim Yong Kim în postul de preşedinte al Băncii Mondiale urma să expire în anul 2022.

Banca Mondială a confirmat luni, 7 ianuarie, că preşedintele Jim Yong Kim, 59 de ani, a decis să demisioneze din funcţie urmând a se alătura imediat unei firme unde va lucra în domeniul creşterii infrastucturii în ţările în curs de dezvoltare. Instituţia a adăugat că directorul general, Kristalina Georgieva, va prelua, interimar, şi postul de preşedinte, începând cu data de 1 februarie.

Banca Mondială, cu sediul la Washington, este cel mai mare investitor în ţările aflate în dezvoltare, iar unele politici ale instituţiei au devenit controversate. În prezent, Banca Mondială are în derulare proiecte masive de infrastructură în naţiuni din Asia, Africa şi America de Sud.