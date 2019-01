O serie de greșeli făcute de agenții secreți ruși în cazul atacului cu arme chimice din Salisbury asupra fostului spion Serghei Skripal a dus la devoalarea identității a sute de angajați ai GRU, serviciul secret al armatei ruse, scrie ziarul britanic The Telegraph, preluat de G4media.ro.

Sursele citate au declarat că detaliile atacului cu agent chimic au fost identificate de serviciile britanice, inclusiv lanțul de comandă care a dus până la președintele Vladimir Putin.

Una dintre erori este eliberarea de pașapoarte cu serii de înregistrare consecutive pentru agenții sub acoperire, fapt ce le-a permis serviciilor de informații din UE să îi detecteze pe agenții trimiși în străinătate sub acoperire, potrivit unor surse din comunitatea britanică de informații citate de The Telegraph.

Altă greșeală a fost înregistrarea unui automobil Lada folosit de un agent GRU pe adresa din Moscova a unei unități a GRU. Descoperirea a fost făcută de serviciile secrete din Olanda, unde o echipă a serviciului rus fusese trimisă pentru a deraia o investigație făcută de Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice. Odată cu această descoperire, agentul rus a fost arestat în Olanda, alți 300 de agenți ruși au fost identificați, cu daune uriașe pentru GRU.

În plus, datele scurse din Rusia au arătat că 40 de cetățeni ruși aveau ca adresă personală chiar adresa oficială a sediului central al GRU. Aceștia au fost expulzați din întreaga Europă, fiind expuși ca agenți ai serviciului de informații GRU, scrie The Telegraph.

GRU, un serviciu temut, dar cu un istoric recent plin de erori

În decembrie 2018, Vladimir Putin l-a numit pe vice-amiralul Igor Kostiukov (57 de ani) șef al GRU. Numirea lui Kostiukov a venit la mai puțin de o lună după moartea lui Igor Korobov, fostul șef al GRU, decedat la 63 de ani în urma unei „boli grave”. Kostiukov a fost inclus în 2016 de SUA pe lista de ruși sancționați pentru ”subminarea democrației”, în primele represalii ale Washingtonului la presupusa ingerinţă în alegerile prezidenţiale desfăşurate cu o lună înainte.

Mai mult: în septembrie 2018, noul șef al GRU a fost inclus de guvernul SUA pe o nouă listă de sancțiuni la adresa unor oficiali ruși sancționați pentru presupusa intervenție în alegerile prezidențiale din 2016. El a fost sancționat pentru că, în numele GRU și al statului rus, a gestionat atacuri cibernetice asupra infrastructurilor critice de IT din procesul electoral american (Sursa)

GRU a jucat în ultimii ani un rol decisiv în dosare majore ale Rusiei, de la anexarea ilegală a Crimeei și ocuparea estului Ucrainei până la zecile de atacuri informatice asupra unor sisteme critice ale statelor din UE și NATO.

Unul dintre aceste cazuri a fost extrem de mediatizat și i-a adus lui Korobov reproșuri dure din partea președintelui Vladimir Putin, potrivit BBC. E vorba despre cazul Skripal, când fostul agent dublu Serghei Skripal, stabilit la Salisbury, şi fiica lui Iulia, care era în vizită la el, au fost otrăviţi la începutul lunii martie 2018 la Salisbury cu Noviciok, un puternic agent neurotoxic provenit dintr-un program chimic sovietic.

Otrăvirea a fost atribuită de Londra Moscovei. Cazul a generat o gravă criză diplomatică între Kremlin şi occidentali. Poliţia britanică a emis două mandate de arestare împotriva a doi cetăţeni ruşi în cazul de otrăvire cu Noviciok a fostului spion rus Serghei Skripal şi a fiicei sale Iulia, în Anglia, identificaţi ca Alexandr Petrov și Ruslan Boşirov.

Creată de bolşevici în 1918 şi considerată drept structură rivală a KGB în perioada sovietică, Direcţia Generală de Informaţii a Statului Major al forţelor armate (GRU, denumită oficial GU în 2010) are reputaţia de a fi cea mai puternică şi mai temerară agenţie de spionaj rusească, fiind puţin cunoscută publicului larg.

În SUA, GRU este acuzat că s-ar afla la originea atacurilor cibernetice împotriva calculatoarelor Partidului Democrat, ca parte a scandalului privind ingerinţa rusă în alegerile prezidenţiale americane din 2016. În acest caz, 12 ruşi prezentaţi ca agenţi GRU au fost inculpaţi în absenţă în iulie. Aceste acuzaţii sunt respinse de Rusia.