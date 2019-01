Ed Sheeran va fi judecat pentru plagierea piesei lui Marvin Gaye "Let's Get It On", cererea cântăreţului britanic de anulare a acestui proces fiind respinsă.

Mediafax anunță că, Ed Sheeran este acuzat că a plagiat piesa lui Marvin Gaye „Let’s Get It On” (1973) când a compus hitul său „Thinking Out Loud” (2014).

Procesul a fost intentat la o instanţă din New York, iar, potrivit documentelor, Sheeran a copiat aspecte legate de melodie, ritm, armonii, tobe, bass, tempo etc.

Aceasta este pentru a doua oară când Ed Sheeran este dat în judecată pentru plagierea piesei lui Gaye, iar artistul britanic a negat deja acuzaţiile.

În cel de-al doilea proces, intentat în iunie 2018, compania Structured Asset Sales, care administrează o treime din moştenirea lui Townsend – decedat în 2003 -, îi cere lui Sheeran despăgubiri de 100 de milioane de dolari.

În 2017, Ed Sheeran, de 27 de ani, a încheiat o înţelegere în valoare de 20 de milioane de dolari cu doi compozitori, Thomas Leonard şi Martin Harrington, care l-au acuzat că hitul său „Photograph” este copiat după piesa lor „Amazing”.

Cântăreţul britanic Ed Sheeran, deţinător a patru premii Grammy, considerat un fenomen al genului folk-pop, a fost cel mai bine vândut artist al anului 2017, a anunţat, în februarie 2018, International Federation of the Phonographic Industry, organizaţia care reprezintă interesele industriei de înregistrări muzicale la nivel global.