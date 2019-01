În urmă cu un an şi jumătate, Aleksandr şi Maria au decis să adopte o pumă, de la o grădină zoologică, scrie realitatea.net.



"Puma noastră se numeşte Messi şi are doi ani şi jumătate. Messi nu este o pumă obişnuită. Are câteva probleme de sănătate şi de aceea este destul de mic. Are aproximativ jumătate din mărimea unei pume obişnuite. Are o personalitate unică. Este foarte blând, îi place contactul, se înţelege bine cu oamenii", spune Aleksandr Dmitriev, proprietarul pumei.

Proprietarii insistă, însă, că Messi este o pumă unică şi că, în mod normal, aceste feline nu sunt potrivite ca animale de companie.

Pentru a fi siguri că Messi nu îşi schimbă personalitatea, merge de patru ori pe săptămână la dresaj.

Puma mănâncă aproximativ 1,5 kilograme de carne pe zi şi are nevoie de multă mişcare, pentru a-şi consuma energia.