Premierul britanic Theresa May va găsi o cale prin care acordul referitor la Brexit să fie aprobat de parlamentul de la Londra, a dat asigurări miercuri ministrul de externe Jeremy Hunt, cu ocazia unei vizite în Singapore, transmite Reuters, potrivit Agerpres.



Decizia premierului de a amâna votul parlamentar programat în decembrie, din cauza unei înfrângeri ce părea iminentă, a aruncat într-o şi mai mare incertitudine viitorul procesului de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeană



Theresa May încearcă acum să obţină garanţii suplimentare din partea liderilor UE înaintea votului ce va avea loc în Camera Comunelor în luna ianuarie.



'Când Theresa May va reveni cu acele asigurări pe care le cere de la UE cu privire la faptul că acordul aflat pe masă nu ne va ţine captivi permanent în uniunea vamală (...) va găsi o cale de a trece acest acord prin parlament', a declarat Hunt, în sesiunea de întrebări şi răspunsuri care a urmat unui discurs susţinut în Singapore.



Întrebat despre perspectiva organizării unui al doilea referendum, Jeremy Hunt a afirmat că acesta ar dăuna democraţiei, iar consecinţele sociale ale rămânerii în Uniunea Europeană ar fi 'devastatoare'.