Președintele rus, Vladimir Putin, a propus restabilirea numelui sovietic al serviciilor de informații militare ale Rusiei – Directia Principala de Informații – Glavnoe Razvedîvatelynoe Upravlenie – GRU, anunta TASS, potrivit paginaderusia.ro.

„Vă felicit cu ocazia sărbătorii profesionale – Ziua ofițerului de informații militare și a 100-a aniversare a legendarului GRU, astazi Direcția Principală (Glavnoe Upravlenie – rus.) a Statului Major General al Forțelor Armate”, a declarat Putin veteranilor și angajatilor serviciului secret militar.

„Nu-mi este clar unde a dispărut cuvântul „informatii”- Direcția Principală de Informații ar trebui să fie restaurată”, a adăugat el, în aplauzele sălii.

Potrivit lui Putin, serviciul de informatii este parte integrantă a fortelor armate.

Direcția Generală (GU) a Statului Major General al Federației Ruse a fost înființată în 2010, cand s-a renuntat la denumirea sovietica GRU.

Serviciul secret al armatei a fost zguduit în ultima vreme de o serie de scandaluri ca urmare a esecurilor unor operatiuni ale agentilor sai din Europa. Dupa tentativa esuata de lovitura de stat in Muntenegru (2017), agentii GRU au suferit un esec in incercarea de ucidere prin otravire a fostului coleg transfug Serghei Skripal (martie 2018).

In primavara acestui an, agentii GRU au fost prinsi in flagrant cand incercau sa sparga serverele Agentiei Mondiale Anti-Doping din Elvetia sau in tentativa de a patrunde in baza de date a laboratorului Spiez, unde se analizau probele prelevate din Salisbury, orasul englez in care s-a incercat asasinarea lui Skripal.

Recent, serviciile de informatii olandeze au dezvaluit incidentul provocat de agenti GRU care incercau sa spioneze anchetatorii accidentului aviatic MH17, produs in estul Ucrainei, in vara anului 2014.