Poliţişti înarmaţi şi numeroase ambulanţe au ajuns la sediul central Sony, din Londra, după un apel ce semnala un atac cu cuţitul, scrie blacknews.ro.

Două persoane au fost rănite şi un bărbat a fost arestat după un atacul petrecut în bucătăria cantinei din sediul central al Sony Music din Londra.

Incidentul a avut loc între oamenii care lucrau în bucătărie la acea oră, iar unul dintre ei s-a folosit de un cuţit mare, relatează The Mirror.

Scotland Yard-ul a anunţat că incidentul nu este tratat ca un atac terorist, adăugând că nu au fost trase focuri de armă.

Clădirea Sony este situată pe High Street Kensington, care era plină de cumpărători şi angajaţi la birourile din împrejurimi.

Incidentul s-a produs la câţiva metri de Kensington Palace, reşedinţa prinţilor William şi Harry şi a soţiilor acestora, Kate Middleton şi Meghan Markle.

