Heather Nauert, purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA, a afirmat că o dronă a OSCE a fost bruiată, apoi a dispărut pe sectorul necontrolat al frontierei ruso-ucrainene.

Într-o postare pe Twitter, oficialul american a precizat că „drona a văzut un convoi ilegal din Rusia, iar, la puțin timp, aceasta a fost blocată, apoi a dispărut pe teritoriul din estul Ucrainei, controlat de Rusia”.

Heather Nauert cere Moscovei să respecte prevederile Acordului de la Minsk și să permită acces nelimitat pentru OSCE în estul Ucrainei.

An @OSCE_SMM drone that spotted an illegal convoy from #Russia was jammed and then lost in Russia-controlled eastern #Ukraine. Russia must provide the OSCE’s SMM unfettered access to eastern Ukraine, and implement all Minsk agreement provisions.