Un atacator a deschis sâmbătă focul într-o sinagogă din oraşul Pittsburgh din statul american Pennsylvania, rănind mai multe persoane, conform primelor informaţii primite de la poliţişti, relatează BBC.

#BreakingNews Reports of an active shooter in a synagogue in Squirrel Hill. Huge police presence pic.twitter.com/vodOAuEBsu