(UPDATE) Un atacator a deschis sâmbătă focul într-o sinagogă din oraşul Pittsburgh din statul american Pennsylvania. Conform informaţiilor primite de la autorităţi, cel puţin patru persoane au fost ucise şi alte12 persoane au fost rănite, printre care şi trei ofiţeri de poliţie. Atacatorul a fost descris ca fiind un bărbat alb, antisemit, în vârstă de 46 de ani, care a strigat „Toţi evreii trebuie să moară!„.

Serviciile de urgenţă au fost chemate la sinagoga din cartierul Squirrel Hil în jurul orei locale 10.00 (17.00, ora României). Incidentul a avut loc în timpul unei slujbe.

Atacatorul s-a predat şi se află în acest moment în custodia poliţiei, conform CNN. Martorii au transmis că atacatorul este „un bărbat alb, solid şi cu barbă”.

„Sunt mai multe victime, este imperativ ca oamenii să rămână în case şi să se adăpostească”, a declarat Jason Lando, purtătorul de cuvânt al poliţiei locale.

#BreakingNews Reports of an active shooter in a synagogue in Squirrel Hill. Huge police presence pic.twitter.com/vodOAuEBsu