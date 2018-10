Moldovenii aleg, în mare parte, să-și cumpere apartamente cu suprafața medie de până la 70 m2. În ultimul an, au fost înregistrate peste 20 de mii de tranzacții imobiliare, cu aproximativ cinci mii mai multe decât media din ultimii ani. 70% din numărul total al vânzărilor au fost înregistrate în capitală.



Potrivit expertului economic Veceaslav Ioniță, de la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul”, piața imobiliară din Chișinău dă semne de revigorare după 10 ani de cădere continuă și stagnare a prețurilor la apartamente. Prețul mediu al unui apartament de 70 m2 a crescut ușor, de la 36,5 mii euro în trimestrul al II-a până la 36,6 mii euro în cel de-al treilea trimestru. Potrivit expertului economic, înviorarea pieții are loc datorită creșterii capacității de cumpărare a populației și a schimbărilor în preferințele de achiziții. Salariul mediu al populației, recalculat în euro, a crescut în ultimul an de la 262 de euro la 310 euro lunar, menționează Veceaslav Ioniță.



Andrei Bătrînac, reprezentantul unei companii imobiliare, a declarat pentru IPN că se înregistrează un număr mai mare a celor care își cumpără o locuință, însă această creștere este nesemnificativă. 80% din cei care își iau un apartament apelează la credite ipotecare. În mare parte, oamenii aleg să cumpere apartamente cu două camere, cu suprafața de până la 70 m2, prețul cărora nu depășește 40 de mii de euro, sau apartamente cu o camera, cu suprafața medie de 40 m2 şi prețul de aproximativ 25 de mii de euro.



Pavel Caba, președinte al Federaţiei Patronatului din Construcţii şi Producerea Materialelor de Construcţii „Condrumat”, confirmă că pe piața imobiliară se atestă o ușoară creștere a volumului de vânzări, dar o leagă de credite și implementarea programului „Prima Casă”. Această creștere este una nesemnificativă, spune el. Veniturile majorității cetățenilor care lucrează în Moldova nu le permite familiilor procurarea unei case sau a unui apartament. În ultimii ani, dezvoltatorii s-au concentrate pe construirea de apartamente cu suprafețe nu atât de mari, tendința este de a cumpăra nu apartamente de lux, ci locuințe din clasa econom, a declarat Pavel Caba pentru IPN.