Casa Albă a condamnat miercuri tentativele de atacuri cu dispozitive explozive asupra fostului preşedinte Barack Obama şi fostului secretar de stat Hillary Clinton, transmite dpa.

**BREAKING: CNN & entire Time Warner building in NYC evacuated after reports of a suspicious package. **This following similar reports of suspicious devices addressed to the White House, the Clinton’s, Pres. Obama & George Soros. @OANN