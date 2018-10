Statele Unite tratează "cu seriozitate" cazul jurnalistului Jamal Khashoggi, dispărut după ce a intrat în Consulatul saudit din Istanbul, şi ar considera "inacceptabilă" orice acţiune ilegală, iar preşedintele Donald Trump a cerut Turciei dovezi de tip audio-video, "dacă există".

Preşedintele turc, Recep Erdogan, "mi-a transmis clar că autorităţile saudite cooperează în investigaţie", a precizat Pompeo, avertizând că, în pofida relaţiilor importante dintre SUA şi Arabia Saudită, Washingtonul nu ar tolera acţiuni ilegale. "Dacă o naţiune se implică în activităţi ilegale, este inacceptabil. Nu va apăra nimeni activităţi de acest tip. Pur şi simplu trebuie să spună ce s-a întâmplat", a subliniat Pompeo, citat de agenţia Associated Press.

La rândul său, preşedintele Donald Trump a declarat că nu intenţionează să le ia apărarea liderilor din Arabia Saudită. "Vrea să aflu ce s-a întâmplat, nu protejez pe nimeni. Am cerut probe" audio-video din partea Turciei, "dacă există", a subliniat Trump, citat de agenţia Reuters.

Unele dovezi descoperite în Consulatul saudit din Istanbul în cadrul anchetei privind dispariţia jurnalistului Jamal Khashoggi au fost compromise, a afirmat preşedintele Turciei, Recep Erdogan. "Eu sper că vom putea avea cât de curând date care să ne ofere concluzii rezonabile; investigaţia se concentrează pe multe lucruri, precum substanţe toxice, dar şi materiale care au fost afectate intenţionat cu vopsea", a declarat Recep Erdoğan marţi după-amiază.

O echipă formată din anchetatori turci şi saudiţi a început, luni după-amiază, percheziţiile în sediul Consulatului Arabiei Saudite din Istanbul, la două săptămâni de la dispariţia jurnalistului Jamal Khashoggi. Un oficial turc de rang înalt a declarat sub protecţia anonimatului pentru agenţia The Associated Press că dovezile găsite de anchetatori indică asasinarea jurnalistului în sediul Consulatului saudit. Un alt oficial turc a afirmat pentru CNN că jurnalistul a fost ucis în Consulat, iar corpul a fost tăiat şi transportat. Autorităţile au transmis că există înregistrări care arată că jurnalistul a fost asasinat. Există imagini care surprind vehicule părăsind sediul Consulatului şi îndreptându-se spre reşedinţa consulului, pe 2 octombrie. Consulul general saudit, Mohammed Otaibi, a părăsit Turcia, potrivit agenţiei Anadolu. Miercuri după-amiază, Poliţia turcă a efectuat percheziţii la reşedinţa consulului saudit din Istanbul.

Surse citate de cotidianul Sabq au declarat că Mohammad al-Otaibi se află în Arabia Saudită, a fost demis şi este investigat. Într-o înregistrare audio difuzată de cotidianul Yeni Şafak se aude consulul îndemnându-i pe interogatorii saudiţi să meargă în altă parte, dar diplomatul a fost şi el ameninţat cu moartea de interogatorii jurnalistului Jamal Khashoggi.

Administraţia de la Riyad a respins acuzaţiile, catalogându-le drept lipsite de fundament.

Jamal Khashoggi era editorialist al cotidianului american The Washington Post şi îl critica pe prinţul moştenitor saudit Mohammed bin Salman.

Sursa: Mediafax.ro