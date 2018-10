Familia Regală anunță că Meghan Markle așteaptă un copil. Anunțul a fost publicat pe contul de twitter al familiei regale.

„Înălțimile lor regale Ducele și ducesa din Sussex sunt foarte încântați să anunțe că Ducesa de Sussex va naște un copil în primăvara anului 2019", se spune în comunicat.

The Duke and Duchess of Sussex have today announced that The Duchess of Sussex is expecting a baby due in Spring: https://t.co/GO24D6aTBU pic.twitter.com/2f1LgqJjWx