urtuna Leslie a lovit Portugalia cu vânturi care ajung la 176 de kilometri pe oră. Mai mulți copaci au fost smulși din rădăcini în orașele aflate pe coasta Atlanticului, iar sute de mii de case au rămas fără curent electric. Autoritățile au emis cod roșu de alertă, având în vedere că sunt și așteptate cantități masive de ploaie. Leslie a avut prima dată forma de uragan, formându-se în Oceanul Atlantic pe 23 septembrie, apoi a ajuns la stadiul de furtună post-tropicală după ce a ajuns în Portugalia, scrie Agerpres. Autoritățile spun că furtuna Leslie se află acum în nordul extrem al țării și se îndreaptă cu rapiditate către Spania, dar au încredere 'că situația va reveni rapod la normal'. Cele mai afectate regiuni de furtuna tropicală sunt Lisabona, Leira și Coimbra. Acolo s-au înregistrat copaci smulși din rădăcini, acoperișuri avariate și inundații. Locuitorii susțin că nu au mai văzut niciodată așa ceva . Autoritățile recomandă în continuare oamenilor să se îndepărteze de zonele de coastă și să rămână în case.