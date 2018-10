Charlotte și Givenchy au urcat pe scările Capelei Sfântului Gheorghe de la Windsor, alături de Prințul George, Lady Louise Windsor (în albastru) și o altă domnișoară de onoare.

Dar vântul care bătea foarte puternic, combinat cu lipsa de atenție, l-a determinat pe tânărul Givenchy să se dezechilibreze și să cadă.

Page boy and bridesmaid stumble on the West Steps of St George's Chapel, Windsor as they arrive at the #RoyalWedding of Princess Eugenie and Jack Brooksbankhttps://t.co/8tmr0yQRxB pic.twitter.com/5Qhq9o5frd