Ministrul Apărării din România, Mihai Fifor, spune că Rusia își construiește o postură ofensivă puternică la Marea Neagră și că situația de securitate din zonă s-a schimbat dramatic.

Ministrul român Mihai Fifor atrage atenția asupra mișcărilor îngrijorătoare ale Rusiei la Marea Neagră. ”Situaţia de securitate în zonă s-a schimbat dramatic”, a avertizat oficialul român la Bucharest Forum 2018, organizat de Institutul Aspen România şi biroul din Bucureşti al German Marshall Fund of the US, scrie realitatea.net.

"De fiecare dată când vorbim despre noi, la orice întâlnire pe care o avem, discutăm despre România ca principal furnizor de securitate la Marea Neagră şi despre România ca pilon de stabilitate în sudul flancului estic. O ţară situată între Marea Neagră şi Balcanii de Vest, adică între două zone extrem de complicate şi extrem de complexe, pe care într-un fel sau altul trebuie să le gestionăm în egală măsură. Pot spune fără niciun fel de rezervă că după 2014, atunci când Federaţia Rusă a anexat ilegal Peninsula Crimeea, situaţia de securitate în zonă s-a schimbat dramatic şi putem vedea lucrul acesta în fiecare zi, modul în care Federaţia Rusă se întăreşte în Peninsula Crimeea, postura pe care o are şi care nu mai este deloc una defensivă, ci mai degrabă ofensivă, modul în care se construieşte - aşa cum spune general Nicolae Ciucă, şeful Statului Major al Apărării - o curea de conflicte îngheţate în jurul Mării Negre. Toate acestea nu pot decât să ne dea de gândit, să ne facă să gândim politici foarte serioase, astfel încât să putem să avem un cuvânt important de spus în asigurarea securităţii în această regiune", a spus Fifor.

Fifor a mai spus că întărirea apărării Europene va fi o temă majoră propusă de România la preluarea președinției rotative a UE de la 1 ianuarie 2019.

În același timp, Fifor a mai precizat că în contextul în care România va prelua de la 1 ianuarie preşedinţia Consiliului UE, există aşteptări ca una dintre temele abordate în timpul mandatului să fie relaţia transatlantică.

"România nu vede posibilitatea unei apărări europene fără întărirea relaţiei transatlantince, cu atât mai mult cu cât, după ieşirea Marii Britanii din UE, peste 82% din bugetul NATO va fi constituit din state non-membre UE. Prin urmare, ne aşteaptă un an complicat, dar sunt absolut convins că împreună vom reuşit să arătăm că România poate gestiona fără niciun fel de problemă dosare extrem de complicate în cadrul preşedinţiei Consiliului UE", a precizat Fifor.