O operă a artistului britanic Banksy s-a autodistrus parţial, imediat după ce a fost cumpărată pentru o sumă-record, de peste 1 milion de lire sterline, în cadrul unei licitaţii organizate de Sotheby's vineri seara la Londra, informează AFP.

Ciocanul tocmai marcase finalul licitaţiei, când lucrarea, o reproducere în vopsea acrilică şi aerosol a uneia dintre cele mai celebre imagini ale lui Banksy, "Fata cu balon", a început să autodistrugă.



Suspendată de unul dintre pereţii sălii de licitaţie, pictura a fost parţial transformată în fâşii fine de un mecanism ascuns în rama sa aurită şi acţionat, probabil, de la distanţă.



În videoclipurile postate pe reţelele de socializare, publicul poate fi văzut reacţionând cu uimire şi amuzament la distrugerea picturii şi imortalizând momentul prin zeci de fotografii, în timp ce doi angajaţi ai casei de licitaţii se apropie pentru a lua pictura din locul respectiv.



Lucrarea a fost vândută pentru suma de 1.042.000 de lire sterline (1.185.000 de euro), un nou record pentru o operă a acestui celebru artist de street art din Bristol - a cărui identitate rămâne încă un mister - de la cel obţinut în cadrul unei licitaţii din 2008, potrivit Sotheby's.



Banksy însuşi a comentat pe Instagram "lovitura de teatru", prin publicarea unei imagini a momentului autodistrugerii, însoţită de comentariul ironic: "Going, going, gone..." ("Se duce, se duce, s-a dus...").



"Este cu siguranţă pentru prima data în istoria licitaţiei când o operă de artă se distruge automat după ce a fost vândută", a declarat cunoscuta casă de licitaţii,

Sursa: Agerpres.ro