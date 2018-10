Fostul colonel al serviciului militar rus (GRU) și dublu agent, Serghei Skripal, care în martie 2018 a fost tinta unui atac cu un agent neuroparalitic militar (Noviciok), a transmis informații MI6 despre schema de corupție de la vârful serviciilor secrete ruse, inclusiv despre Nikolai Patrușev, fostul director al FSB.

După cum scrie The New York Times, care citează un fragment din cartea „The Skripal Files: The Life and Near Death of a Russian Spy”, colonelul Skripal a povestit despre această schemă într-un interviu acordat anul trecut jurnalistului militar BBC, Mark Urban, autorul cărții despre spionajul de după „războiul rece”, notează paginaderusia.ro.

Potrivit lui Skripal, informațiile despre corupție la cel mai înalt nivel au fost strict secretizate. El a relatat că un ofițer naval care i-a fost coleg în serviciul de informatii și, care, la fel ca el a fost prins transmițând informații agențiilor occidentale, a fost găsit mort în 2004 într-un spital militar, după ce a fost interogat de ofițerii ruși de informații.

Aparent, colegul său a fost strangulat. Autoritățile ruse au anunțat sinuciderea ofițerului, dar cele câteva degete care i-au fost tăiate sunt probă care dezminte versiunea oficială, relateaza Skripal.

Potrivit Deutsche Welle, serviciile britanice au ajuns la concluzia că Skripal a evitat aceeași soartă, deoarece în timpul interogatoriilor din Rusia nu a spus nimic despre rețeaua de corupție care duce direct la Nikolai Patrușev, fostul director al FSB, actualul secretar al Consiliului de Securitate al Rusiei și un aliat apropiat al președintelui rus Vladimir Putin.

Cartea lui Mark Urbain, The Skripal Files: The Life and Near Death of a Russian Spy nu conține răspunsul la întrebarea de ce GRU a încercat să-l otrăvească pe Skripal, în schimb oferă o imagine completă a vieții sale de spion rus și informator al serviciilor britanice, scrie The New York Times.

În carte se spune că Skripal a fost unul dintre nostalgicii URSS, profund dezamăgit de prăbușirea Uniunii Sovietice și dezgustat de președintele Boris Elțîn. El i-a spus lui Urban că a reușit să evite depunerea jurământului față de Federația Rusă.

În 1992, a cerut audență la șeful său și a încercat să-și depuna demisia, explicând că nu dorea să fie în serviciul noului guvern. Cu toate acestea, GRU avea nevoie de ofițeri calificați, astfel încât lui Skripal i-a fost oferint un post „cald” la Madrid.

În Spania, Skripal trebuia să se ocupe de celula de agenți „adormiți” care să poate fi activați în caz de război. În 1993, după un curs intens de limbă spaniolă, Skripal și familia sa s-au mutat la Madrid, unde el a preluat postul de secretar al ambasadei pentru știință și tehnologie. Acolo el a atras atentia MI6, iar către sfârșitul mandatului său la Madrid a fost recrutat de agenția britanică.

Curând, Skripal a început sa transmita serviciilor britanice informații despre corupția sistemică din GRU.

El a dezvăluit MI6 identitatea unor ofițeri care au efectuat achiziții publice la prețuri umflate sau au inventat cheltuieli și apoi au impărțit fondurile primite între ofițerii superiori.

Autoritățile britanice au folosit informațiile primite de la Skripal pentru a ajuta serviciile spaniole să recruteze un ofițer naval, aceeași persoană care a fost găsită „strangulată” pe un pat de spital în 2004.

Cartea susține că persoanele de contact ale lui Skripal de la MI6 i-au oferit azil în Marea Britanie, dar el a decis să se întoarcă în Rusia, unde a fost arestat două luni mai târziu.

În interviul acordat lui Urban, care a durat aproximativ 10 ore, Skripal a spus că se teme pentru viața sa după publicarea cărții. „Totul este din cauza lui Putin. Înțelegi, ne este frică de Putin”.