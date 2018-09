Premierul britanic Theresa May a acuzat din nou Rusia de încălcări grave ale dreptului internațional, dând ca exemplu incidentul din Salisbury și criza din Ucraina. Declarațiile au fost făcute de May miercuri, la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite.

„Putem vedea ce se întâmplă când patriotismul natural, care este baza unei societăți sănătoase, se transformă în naționalism agresiv, care face uz de teamă și nesiguranță, pentru a promova politica de identitate în interiorul țarii și confruntare agresivă cu alte țări, prin încălcarea regulilor și subminarea instituțiilor”, – a declarat May citată de paginaderusia.ro.

În plus, ea spus răspicat pe cine are in vedere.

„Vedem acest lucru, atunci când țări precum Rusia încalcă flagrant dreptul internațional, începând cu capturarea teritoriilor suverane și terminând cu utilizarea de către agenți ruși ai GRU de arme chimice pe străzile din Marea Britanie”, – a adăugat May.

Cu câteva ore înainte de discursul de la tribuna Adunării Generale a ONU, la reuniunea Consiliului de Securitate al ONU, premierul britanic a pomenit despre implicarea Rusiei în incidentul din Salisbury, iar eforturile Kremlinului de a se absolvi de responsabilitate pentru ceea ce s-a întâmplat le-a caracterizat drept „falsificari josnice”.

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov, care era prezent la această reuniune a Consiliului de Securitate, a spus despre May ca este o arogantă. În timpul discursului său, Lavrov a încercat s-o întrerupă de câteva ori, aruncând scurte remarci și întrebări retorice. El a spus că Marea Britanie „a evitat constant o investigație comună” în cazul Salisbury.

„Dacă ei nu doresc să coopereze, oare nu înseamnă că au ceva de ascuns?“ – a adăugat retoric Lavrov.

În pofida „trolling-ului activ” al reprezentantului Rusiei, Marea Britanie a obținut spirjin larg din partea celorlalte state din Adunarea Generală a ONU.

„Trebuie să luăm măsuri pentru a ne asigura că cei responsabili pentru incidentul din Salisbury nu vor scapa de pedeapsă” – a declarat premierul Slovaciei.

Theresa May a subliniat necesitatea de a consolida cooperarea statelor „puternice și responsabile”, care nu trebuie să permită împărțirea lumii în sfere de influență, și ar trebui să respecte idealurile democrației. În caz contrar, vidul politic se va umple de mișcările și organizațiile extremiste, cum ar fi „statul islamic”, comuniștii și fasciștii.