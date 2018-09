Inna și-a început turneul de pe continentul nord-american la New York, cu burtă plină de… mâncare tradițională românească! După o călătorie de aproape 7.000 de kilometri, cântăreața a ales să-și potolească foamea cu nu hamburgeri, ci cu plăcinte, așa că a căutat un restaurant basarabean, scrie libertatea.ro.

„Halta” culinară a Innei se încadrează perfect în specificul turneului american, oricât de bizar ar suna. Și asta pentru că majoritatea spectatorilor ei de peste Ocean sunt români.

Miniona cântăreață și-a schimbat strategia și dacă în urmă cu ceva vreme dădea concerte mari, chiar și pe stadioane, în fața a zeci de mii de spectatori, acum a ales să susțină o serie de recitaluri mai mici, pe modelul „puțin, dar bun”.

Concertele prinse în actualul turneu se desfășoară în restaurante cu specific românesc și în discoteci, iar primul deja a avut loc într-un club din New York, care în trecut a mai fost închiriat pentru show-urile altor artiști de la noi. Spectatori plătitori au fost 700 de fani ai vedetei, majoritatea români, dar numărul relativ mic – în comparație cu audiența strânsă de Inna la alte spectacole – nu a dat cu minus în buzunarul vedetei. Românii care au vrut s-o vadă și s-o audă live nu s-au zgârcit și au plătit pe un bilet la spectacolul de la New York între 60 și 400 de dolari! Cel mai scump bilet e pus în vânzare pentru spectacolul pe care Inna îl va susține la Chicago pe 6 octombrie; o masă VIP, costă 1.100 de dolari!

În afară de New York și Chicago, va mai cânta la Washington, Montreal, Los Angeles, Seattle, San Francisco, Arizona și Miami.

Miniona cântăreață și-a schimbat strategia și dacă în urmă cu ceva vreme dădea concerte mari, chiar și pe stadioane, în fața a zeci de mii de spectatori, acum a ales să susțină o serie de recitaluri mai mici, pe modelul „puțin, dar bun”.

Concertele prinse în actualul turneu se desfășoară în restaurante cu specific românesc și în discoteci, iar primul deja a avut loc într-un club din New York, care în trecut a mai fost închiriat pentru show-urile altor artiști de la noi. Spectatori plătitori au fost 700 de fani ai vedetei, majoritatea români, dar numărul relativ mic – în comparație cu audiența strânsă de Inna la alte spectacole – nu a dat cu minus în buzunarul vedetei. Românii care au vrut s-o vadă și s-o audă live nu s-au zgârcit și au plătit pe un bilet la spectacolul de la New York între 60 și 400 de dolari! Cel mai scump bilet e pus în vânzare pentru spectacolul pe care Inna îl va susține la Chicago pe 6 octombrie; o masă VIP, costă 1.100 de dolari!

În afară de New York și Chicago, va mai cânta la Washington, Montreal, Los Angeles, Seattle, San Francisco, Arizona și Miami.